У квітні промислове виробництво в єврозоні зросло на 0,2%, в ЄС-27 – на 0,1%

Брюссель. У квітні 2011 року промислове виробництво в країнах зони євро зросло на 0,2% порівняно з березнем 2011 року, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з квітнем 2010 року у квітні 2011 року промислове виробництво виросло на 5,2% в зоні євро і на 4,7% в ЄС-27.

У квітні 2011 року порівняно з березнем 2011 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 3,7% у зоні євро і на 3,0% в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів виросло на 0,1% у єврозоні, але скоротилося на 0,1% в ЄС-27, товарів нетривалого використання – не змінилося в зоні євро, і зросло на 0,1% в ЄС-27.

Виробництво товарів тривалого використання виросло на 1,3% в єврозоні і на 0,7% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 0,5% в єврозоні і на 0,1% в ЄС-27.

У квітні-2011, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з березнем 2011 року зареєстроване в Латвії (3,4%), Данії (2,8%), Мальті (2,2%), Люксембургу і Словаччині (по 1,6%).

Найбільше зниження - в Португалії (-3,6%), Греції (-3,5%), Словенії (-3,1%), Великій Британії (–1,6%).

У квітні 2011 року порівняно з квітнем 2010 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 4,2% в єврозоні і на 4,7% в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів виросло на 5,7% в зоні євро і на 5,5% в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів нетривалого використання зросло на 3,1% в єврозоні і на 3,4% в ЄС-27, виробництво у сфері товарів тривалого використання виросло на 5,2% в єврозоні і на 2,8% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів виросло на 9,7% в єврозоні і на 9,5% в ЄС-27

У квітні 2011 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше виросло порівняно з квітнем-2010 в Естонії (31,8%), Латвії (13,7%), Швеції (10,5%) і Німеччині (9,9%).

Найбільше зниження зареєстроване в Греції (-10,7%), Португалії (-1,7%) й Іспанії (-1,6%).

У березні 2011 року, за уточненими даними, промислове виробництво не змінилося в зоні євро і скоротилося на 0,2% в ЄС-27 порівняно з лютим-2011.

З 1 січня 2011 року, в зону євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина й Естонія.