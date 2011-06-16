Зростання промвиробництва в травні до травня-2010 становило 8,6%, в січні-травні – 8,5%

В Україні зростання промислового виробництва в травні цього року порівняно з травнем 2010 року становило 8,6%, у січні-травні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 8,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в травні ц.р. порівняно з квітнем зростання промвиробництва становило 0,9%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в травні ц.р. проти травня 2010 року за галузями становило: у видобувній промисловості – 8,1% (до квітня ц.р. – 4,6%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 5,2% (до квітня ц.р. – 7,1%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – 10,4% (до квітня ц.р. – 2,8%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в травні ц.р. порівняно з травнем 2010 року становило 8,7% (до квітня ц.р. – 2,1%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 2% (до квітня ц.р. – зростання 5%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 14,7% (до квітня ц.р. – спад 3,7%), зокрема в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 18,6% (до квітня ц.р. – спад 0,3%), у виробництві шкіри, виробів з неї – зростання 0,5% (до квітня ц.р. – спад 16%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, зростання виробництва в травні ц.р. проти травня 2010 року становило 16,8% (до квітня ц.р. – 3,9%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 2,7% (до квітня ц.р. – 2,4%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 6,3% (до квітня ц.р. – 2,5%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості в травні ц.р. проти травня 2010 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 21,2% (до квітня ц.р. – 1,1%), зокрема в хімічному виробництві – 27,1% (до квітня ц.р. – 0,2%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 1,5% (до квітня ц.р. – 4,9%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 5% (до квітня ц.р. – 7,4%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у травні ц.р. порівняно з травнем 2010 року зростання виробництва становило 6,4% (до квітня ц.р. – 1,2%), у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 18,9% (до квітня ц.р. – 0,8%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 11,7% (до квітня ц.р. – спад 4,1%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 19,1% (до квітня ц.р. – зростання 9,4%), у виробництві транспортного устаткування – 24,8% (до квітня ц.р. – 0,5%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 8,4% (до квітня ц.р. – спад 12%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року становило 12,5%, у 2010 році порівняно з 2009 роком зростання промвиробництва становило 11%.

У грудні проти листопада 2010 року зафіксовано зростання на рівні 4,7%.

Зростання промвиробництва в січні-травні 2010 року проти січня-травня 2009 року становило 12,9%.