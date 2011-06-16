Роботодавці України цього року проведуть бізнес-форуми з індійськими і китайськими бізнесменами

Роботодавці України в поточному році проведуть бізнес-форуми з підприємцями Індії та Китаю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дмитра ФІРТАША, домовились про це під час двосторонніх переговорів між делегаціями роботодавців України з підприємцями Китаю та Індії, які пройшли 14-15 червня в рамках 100-ї конференції Міжнародної організації праці в Женеві.

Під час зустрічі глава Об`єднаного руху роботодавців України Д.ФІРТАШ і виконавчий віце-президент Конфедерації підприємців Китаю Чен ЛАНТОНГ домовилися про створення майданчика для розвитку співпраці бізнесменів двох країн. Планується, що перший українсько-китайський бізнес-форум під егідою роботодавців пройде в 2011 році в Україні, а наступний - у 2012 році в Китаї.

Д.ФІРТАШ наголосив, що активізація контактів між лідерами двох держав, а також майбутній вихід двостороннього співробітництва на рівень стратегічного партнерства, відкривають нові перспективи для інтенсифікації економічних зв`язків між Україною і Китаєм.

За підсумками переговорів делегацій роботодавців України та Індії також була досягнута домовленість про активізацію ділового співробітництва. Глава роботодавців України Д.ФІРТАШ і голова Ради роботодавців Індії Раві ВІГ домовилися, що в рамках заходів із відзначення 20-річчя визнання Індією державної незалежності України роботодавці двох країн проведуть бізнес-форум за участю українських та індійських бізнес-кіл.

Підводячи підсумки переговорів з іноземними колегами, Д.ФІРТАШ наголосив на актуальності і взаємній зацікавленості в активізації співробітництва з Індією та Китаєм. «Ці країни демонструють економічне зростання навіть на тлі стагнації світової економіки під час глобальної фінансової кризи», - підкреслив глава українських роботодавців. За словами Д.ФІРТАША, одним із чинників зростання економік Китаю та Індії, підвищення якості життя їхніх громадян є загальне розуміння цілей між бізнесом, державою і профспілками. Це дозволяє трьом сторонам спільно сприяти розвитку промислового та інтелектуального потенціалу їхніх держав. Україна відчуває це через зростаючий товарообіг з цими країнами - в 2010 році товарообіг з Індією зріс на 30%, а з Китаєм - на 46%, додав Д. ФІРТАШ.

Також в рамках 100-ї конференції Міжнародної організації праці Д.ФІРТАШ обговорив з Генеральним секретарем Міжнародної організації роботодавців Антоніо ПЕНЬЯЛОСОМ питання активізації співробітництва між організаціями роботодавців.

За підсумками зустрічі глав делегацій роботодавців України та Росії Дмитра ФІРТАША та Олександра Шохіна був підписаний меморандум про співпрацю.