Клюєв: Зони вільної торгівлі з ЄС і СНД не суперечать одна одній

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ підкреслює, що створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом і Україною і СНД не суперечить одне одному.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Я відповідаю за переговорний процес зі створення зони вільної торгівлі і з Євросоюзом і з СНД – одне другому не заважає», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також підкреслив, що заява уповноваженого з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД та іншими регіональними об`єднаннями Валерія МУНТІЯНА про те, що Україна повинна зачекати зі створенням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом є його «особистою думкою».

А.КЛЮЄВ також повідомив, що Україна готова до підписання договору про зону вільної торгівлі СНД на Економічній раді СНД, проведення якої заплановано на 25 червня в Москві.

«Договір всіма парафований, окрім Узбекистану ...Україна готова підписати. Подивимося, як поведуться інші країни», - сказав він.