В Україні виробництво марганцевого концентрату скоротилося на 12,2%

В Україні за січень-травень 2011 виробництво марганцевого концентрату скоротилося щодо аналогічного періоду 2010 р. на 12,2%, або на 67,3 тис. тонн, - до 482,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за вказаний період зменшило виробництво марганцевого концентрату на 15 тис. тонн, або на 5%, в порівнянні з січнем-травнем 2010 р. - до 286,9 тис. тонн.

ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» за 5 місяців п. р. виробило 181 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 31,2%, або на 82,3 тис. тонн, менше за підсумками січня-травня 2010 р.

За вказаний період ОГЗК виготовив 168,6 тис. тонн марганцевого агломерату - на 21,4 тис. тонн (на 14,5%) більше, ніж за січень-травень 2010 р.

Довідка УНІАН. В Україні за 2010 р. виробництво марганцевого концентрату зросло, у порівнянні з 2009 роком, на 70,5%, або на 657 тис. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.