Виробництво літаків Ан-124 «Руслан» відновлять?

Спільна робоча група працює над відновленням виробництва літаків Ан-124 «Руслан».

Про це сказав президент «Об`єднаної авіабудівної корпорації» («ОАК») Михайло ПОГОСЯН сьогодні під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«Для того, щоб говорити в які терміни і як ця програма (Ан-124) буде реалізована ми сьогодні маємо єдиний погляд на те, що ми повинні детально проаналізувати вартість реалізації цієї програми, технічний облік літака, який ми збираємося виготовляти, обсяг ринку, вартість серійного виробництва, стан документації і обсяг модернізації комплексу», - сказав М.ПОГОСЯН.

«Щоб відповісти на величезну кількість практичних питань ми створили спільну робочу групу, яка повинна ці матеріали підготувати, коли вона закінчить можна говорити про чіткий план, якого ми дотримуватимемося при реалізації цієї програми», - додав він.