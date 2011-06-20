Україна і РФ можуть до осені створити СП у суднобудівній галузі

Україна і РФ можуть до осені вийти на створення СП у суднобудівній галузі

Про це президент «Об`єднаної суднобудівної корпорації» («ОСК») Роман ТРОЦЕНКО сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ми зараз опрацьовуємо це питання з «Укроборонпромом». Ми знаходимося на стадії дослідження цього питання і розраховуємо, що всі відповіді, здебільшого, щодо економіки, будуть до осені цього року», - сказав Р.ТРОЦЕНКО.

Він також відзначив, що швидше за все СП буде створене на паритетній основі.

За його словами, для Росії інтерес представляє суднобудівний комплекс у Миколаєві – Чорноморський суднобудівний завод, завод ім. 61-го комунара, а також виробник турбін для Військово-морського флоту «Зоря Машпроект».

Р.ТРОЦЕНКО підкреслив, що на відміну від авіації всі проектні потужності у суднобудування залишилися в Росії, а в Україні – тільки виробничі потужності і комплектатори.

«Тому у нас це питання не стоїть так складно як у випадку з авіацією, коли є «Антонов» і «Сухий» як розробники двох продуктів. У будь-якому разі (у суднобудуванні) розробник продукту і комплектатор – ми, і в цьому плані ми з Україною більш комплементарно доповнюємо один одного, ніж конкуруємо», - сказав він.

Р.ТРОЦЕНКО відзначив, що у разі створення СП на українських верфях зможуть будуватися кораблі 2-го і 3-го рангу, патрульні судна.

Він відзначив, що зазвичай перший корабель з серії будується 3,5-4 роки і, якщо будуть ухвалені всі рішення з організації СП, то виходить, що до кінця 2015 року може бути побудовано перший корабель.

Р.ТРОЦЕНКО уточнив, що проблемним питанням на переговорах з українськими партнерами є економічна модель, яка склалася в Україні.

«Коли ви починаєте дивитися підприємство і розумієте, що держава вважає його своїм, тому, що акції належать йому, на практиці там є гендиректор, якого поставила якась фінансово-промислова група, а також є кредитори, які намагаються збанкрутити це підприємство. У мене питання - з ким говорити?», - сказав Р.ТРОЦЕНКО

За його словами, якщо скласти бажання все сторін, то виходять суми, які у багато разів перевищують реальну вартість активів.

«У цьому проблема. Проблема у завищених очікуваннях за низької якості майнового комплексу. При цьому ми говоримо про підприємства, які останній раз переозброювалися в 1975 році», - сказав Р.ТРОЦЕНКО.