Президент ОАК: Sukhoi Superjet 100 має більші ринкові перспективи, ніж Ан-148

Президент «Об`єднаної авіабудівної корпорації» («ОАК») Михайло ПОГОСЯН вважає, що літак Sukhoi Superjet 100 має більші ринкові перспективи, ніж українсько-російський Ан-148.

Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«На сьогодні Ан-148 і Sukhoi Superjet 100 літають разом в Аерофлоті й авіакомпанії «Росія», тому не бачу жодних проблем, аби ці літаки існували поряд», - сказав М.ПОГОСЯН.

«Мені більше подобається Sukhoi Superjet 100, бо я краще знаю цей літак. Я думаю, що він виготовлений з більшою перспективою для ринку, але мені також подобається й Ан-148, бо він відповідає тим вимогам, які пред`являлися до нього на етапі його розробки», - додав він.

При цьому він наголосив, цікавими є всі літаки, які виготовляє ОАК.

«Разом з тим у мене є питання, що стосуються собівартості виробництва, що стосуються перспектив просування на ринках. Ті продукти мені подобатимуться більше, які мають кращу перспективу просування на ринок і дозволяють заробляти більше прибутку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Sukhoi Superjet 100 - російський близькомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з низкою зарубіжних компаній. Прямі конкуренти Superjet 100 — літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier серії CRJ, ARJ21, Ан-148(Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 в Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.