Функції з координації сільгоспмашинобудування можуть перейти до Мінагропроду

Функції з координації сільськогосподарського машинобудування можуть перейти від Державного агентства України з управління державними корпоративними правами і майном (колишнє Мінпромполітики) до Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Готується указ Президента про те, що сільськогосподарське машинобудування буде передано під координацію нашого міністерства. І, звичайно, є доручення прем`єр-міністра і першого віце-прем`єр-міністра – мені, як міністру, розробити план розвитку сільськогосподарського машинобудування», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що Державна зернова компанія придбала у лізинг 550 комбайнів виробництва Білорусі.

«Сьогодні відпрацьовані графіки, ці комбайни розпочали працювати. І це певною мірою буде якась допомога сільгоспвиробнику», - додав він.

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що уряд висунув завдання за 3-4 роки повністю технічно переоснастити зернозбиральну техніку, а паралельно розпочати оновлення сівалок та іншої сільськогосподарської техніки.

«Наше завдання сьогодні цей пропуск заповнити», - підкреслив міністр.