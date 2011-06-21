КНР побудує в Калуші завод добрив з інвестиціями майже 1,5 млрд. дол.

КНР в м. Калуш Івано-Франківської області побудує завод безхлорних калійних добрив з інвестиціями майже 1,5 млрд. доларів США. Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, так прокоментував голова ОДА Михайло ВИШИВАНЮК підписання вчора в Києві контракту про будівництво нового заводу китайською фірмою.

Згідно з наданою інформацією, 20 червня, перебуваючи в Києві, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації М.ВИШИВАНЮК підписав Угоду з офіційними представниками КНР на будівництво в Калуші заводу безхлорних калійних добрив. «Новому калійному заводу у Калуші дано зелене світло», - сказав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня цього року Голова Івано-Франківської облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮК взяв участь у Першому спільному засіданні Міжурядової комісії зі співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою, яке відбулося під головуванням першого віце-прем`єр-міністра України, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА та віце -прем`єра Державної Ради КНР Чжан ДЕЦЗЯНА. Тоді ж М.ВИШИВАНЮК підписав Рамкову угоду про спільне фінансування проекту з виробництва безхлорних калієвих добрив у Калуші з Китайською інженерної компанією Ухунь та Експортно-імпортним банком Китаю.

Крім цього, за словами голови ОДА, китайці одночасно пропонують вирішити проблему карстових провалів в Калуші за допомогою золи з Бурштинської ТЕС, а також переробити розсіл, яким заповнені кар`єри на території міста. Таким чином, вважає М.ВИШИВАНЮК, вдасться повністю вирішити екологічні проблеми Калуша.

Довідка УНІАН. В даний час Україна щорічно експортує калійні добрива з Білорусі на 250 млн. доларів. Раніше в Калуші працював калійний завод, який був створений на базі заводу калійних добрив "Оріана" для розробки Калуш-Голинського родовища калійних солей та їх комплексної переробки. З жовтня 2001 року завод припинив роботу.