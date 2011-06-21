Наливайченко: російський бізнес ставиться до українських підприємств як окупант

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що російський бізнес ставиться до українських підприємств, як окупант, та запроваджує рабство на підприємствах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», у цьому контексті В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив на необхідності залучити правоохоронні органи для перевірки законності придбання російськими інвесторами безпосередньо одного з українських заводів, а також інших вітчизняних підприємств, на яких власники порушують трудові права громадян та не виконують взяті на себе зобов’язання.

Спілкуючись з працівниками зазначеного заводу, який перебуває на межі закриття, а зарплата працівникам востаннє виплачувалась у лютому цього року, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Така ситуація є неприпустимою. Влада має негайно втрутитись у ситуацію на підприємстві та передусім захистити інтереси працівників та їхніх родин».

«Необхідно порушити кримінальну справу стосовно невиплати заробітної платні на підприємстві та не допускати такої ситуації, щоб борги підприємства були більшими, ніж його вартість», - наголосив голова політради «Нашої України».

Як зазначають у «Нашій Україні», унікальний за своїм обладнанням завод, який у 2007 році було продано російським інвесторам, - не єдине підприємство, що опинилося у схожій ситуації. Така ж доля спіткала більшість інших підприємств, які перейшли у власність російського бізнесу. «Часто російський бізнес ставиться до українських підприємств, як окупант, і запроваджує фактичне рабство для наших людей. Витиснувши з підприємства наявні ресурси, російські інвестори втрачають до нього інтерес, залишаючи людей без зарплати та без роботи, а українські міста - без бюджетоутворюючих підприємств. Саме нинішня влада відповідальна за такий стан справ», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, російський капітал приходить в Україну переважно через компанії, зареєстровані на Кіпрі, Віргінських островах та інших офшорах, де й осідають усі прибутки, зароблені підприємством. При цьому власники підприємств не поспішають виконувати взяті на себе зобов’язання та не зацікавлені вкладати кошти в оновлення виробничих фондів підприємства.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив: «Ця проблема потребує вирішення на державному рівні. Влада має відповідальніше підходити до процесу приватизації підприємств, уникаючи їхньої передачі у власність непрозорим структурам. Адже через легковажність при передачі українських підприємств компаніям, зареєстрованим в офшорних зонах, держава зазнає серйозних збитків, а працівники страждають від порушення їхніх трудових прав».

«Враховуючи зацікавленість російських компаній у приватизації українських підприємств, що працюють в енергетичній галузі, авіа- та суднобудуванні, Україна ризикує залишитись без важливих стратегічних підприємств, а люди - без робочих місць, якщо влада і надалі допускатиме відверте свавілля нових власників на приватизованих об’єктах», - додав він.

«У разі, коли інвестори не бажають виконувати взяті на себе зобов’язання перед державою та громадянами, і при цьому виводять з країни зароблені кошти за кордон, треба розглянути можливість повернення підприємства у власність держави або знайти нового інвестора, який забезпечить ефективну роботу. Крім того, враховуючи унікальність підприємства, уряд має забезпечити йому державну підтримку і замовлення», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО. «Для українських працівників мають бути забезпечені європейські умови праці і гідна оплата», - наголосив він.

Сьогодні В.НАЛИВАЙЧЕНКО в рамках кампанії «Владу – під контроль!» перебуває на Чернігівщині та Сумщині. У Прилуках він зустрівся з представниками профспілки ПАО «Прилуцький завод Білкозин», а в Сумах зустрінеться з активістами колективів та незалежної профспілки працівників ВАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» і підприємств Шостки та Конотопа.