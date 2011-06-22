Данилишин просить євродепутатів взяти під контроль створення Україною ЗВТ з ЄС

Голова міжнародної громадської організації «Українська європейська перспектива» Богдан ДАНИЛИШИН звернувся до депутатів Європейського парламенту з проханням взяти під особистий контроль питання створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом і захисту українських емігрантів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УЄП, таке звернення Б.ДАНИЛИШИН оприлюднив під час зустрічі у Празі з депутатом Європарламенту Cузанною РОЙТОВОЮ.

Він наголосив на важливості для України створення зони вільної торгівлі з ЄС і висловив переконання, що громадські організації зможуть зробити свій внесок у прискорення розробки і підписання відповідної угоди на умовах, які максимально б влаштовували обидві сторони.

«Для мене це особливо важливо, оскільки за час мого перебування на посаді міністра економіки України держава стала членом Світової організації торгівлі, ми започаткували і провели 13 раундів переговорів щодо зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, Європейською асоціацією вільної торгівлі, розпочали переговори щодо ЗВТ з Канадою, Туреччиною та інше», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Він також висловив сподівання на поглиблення міжпартійних, міжпарламентських зв`язків між Україною та країнами Євросоюзу, а також на підвищення ролі громадських неурядових організацій у справі зміцнення європейських прагнень розвитку України.

Б.ДАНИЛИШИН акцентував увагу на тому, що українська громада є однією з найбільших національних меншин у Чеській Республіці. Вона нараховує близько 200 тисяч осіб. Разом з тим, існує багато проблем у питанні захисту українських громадян, у міграційній політиці.

Він відзначив відсутність українського культурно-наукового центру, які мають представники інших національних меншин в Чехії.

Голова «Української європейської перспективи» також звернувся до представників чеського парламенту за допомогою у вирішенні проблеми з недосконалістю ряду норм міграційного законодавства, які, зокрема стосуються системи видачі віз.