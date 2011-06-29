Агентство держмайна: керівник ОАК прагне ліквідувати виробництво Ан-148 у РФ

У Державному агентстві України з управління державними корпоративними правами і майном (колишнє Мінпромполітики) вважають, що керівник «Об`єднаної авіабудівної корпорації Росії» (ОАК) Михайло ПОГОСЯН прагне ліквідувати виробництво літаків Ан-148 на Воронезькому заводі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило високопосадове джерело в агентстві.

Зокрема, співбесідник агентства наголосив, що М.ПОГОСЯН, як розробник літака Sukhoi Superjet 100, не може об`єктивно керувати ОАК, оскільки боїться конкуренції з боку літаків української розробки Ан-148 і Ан-158.

«Здавалося б, прямої конкуренції між Sukhoi Superjet 100 і Ан-148, Ан-158 немає, проте він боїться цієї конкуренції і зробить все, щоб знищити виробництво на Воронезькому заводі», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, літак Sukhoi Superjet 100 створювався не для ринку СНД, а для західного ринку і виконано переважно з іноземних, а не російських комплектуючих.

Співбесідник агентства вважає, що за умов, коли попит на літаки Sukhoi Superjet 100 незначний, М.ПОГОСЯН прагне «знищити виробництво Ан-148 з метою зайняти їх місце на ринку».

Представник українського агентства підкреслив, що творець одного з літаків з лінійки ОАК не може об`єктивно керувати розвитком усіх проектів корпорації.

«Ми вважаємо, що конкурувати треба чесно», - сказав представник агентства.

Він сподівається, що в Росії не дозволять реалізувати ці плани нового керівника ОАК.

Як повідомляв УНІАН, М.ПОГОСЯНА було обрано президентом ОАК 25 лютого ц.р.

18 червня М.ПОГОСЯН висловив думку, що літак Sukhoi Superjet 100 має кращі ринкові перспективні, ніж українсько-російський Ан-148.

Довідка УНІАН. Sukhoi Superjet 100 - російський близькомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з низкою зарубіжних компаній. Прямі конкуренти Superjet 100 — літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier серії CRJ, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К.Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 у Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.