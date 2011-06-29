На ВАТ «Запоріжсталь» шукають вибуховий пристрій
12:46, 29 червня 2011Промисловість
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На ВАТ «Запоріжсталь» шукають вибуховий пристрій.
Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, повідомлення про те, що на ВАТ «Запоріжсталь» закладено вибуховий пристрій надійшло в міліцію сьогодні о 9.45.
«Невідомий повідомив, що в одному з вагонів з металобрухтом, які прибули на підприємство, закладена бомба», - відзначили в міліції.
У зв'язку з даним повідомленням на місце передбачуваної події в терміновому порядку виїхали фахівці вибухотехнічної служби ГУ МВС України в Запорізькій області, кінологи, представники СБУ і медики.
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