Кабмін затвердив Держпрограму з розробки новітніх технологій створення вітчизняних ліків

Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову науково-технічну програму розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 роки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідну постанову схвалено на засіданні уряду 22 червня ц.р.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2700 млн. грн., у тому числі за рахунок державного бюджету – 1200 млн., з яких до 300 млн. грн. передбачено спрямувати на проведення фундаментальних і прикладних досліджень, пов’язаних з розробленням молекулярних та клітинних технологій створення вітчизняних лікарських засобів, біологічно активних речовин. Інвестиційні кошти будуть спрямовані, насамперед, на закупівлю сучасного обладнання для випуску промислових інноваційних лікарських субстанцій різного призначення.

Орієнтовний обсяг видатків на виконання Програми визначатиметься щороку під час формування показників державного бюджету України на відповідний рік.

В реалізації завдань Програми будуть задіяні установи Національних академій наук, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, інші підприємства та організації державного підпорядкування, приватні структури, що мають необхідні кадрові та матеріально-технічні ресурси. До виконання Програми планується залучити до 120 науковців та спеціалістів високої кваліфікації.

У повідомленні також зазначається, що в результаті виконання завдань Програми передбачається створення умов для налагодження випуску достатньої кількості якісних лікарських препаратів та імунобіологічних препаратів, вакцин, рекомбінатних білків, діагностикумів.