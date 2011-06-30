Монголія купуватиме в Україні "антонівські" літаки?

Монголія хоче купити в Україні літаки виробництва державного підприємства «Антонов»,

Як передає кореспондент УНІАН, про це на україно-монгольському бізнес-форумі повідомив Президент Монголії Цахіагійн ЕЛБЕГДОРЖ.

За його словами, Монголія планує отримати кошти від продажу руди. «Тоді ми, звичайно, купимо антонівські літаки», - сказав Президент.

Також Ц.ЕЛБЕГДОРЖ зауважив, що в Монголії сьогодні є понад 60 літаків виробництва заводу «Антонов», але вони застаріли і потребують ремонту.

Він повідомив, що в ході візиту до України обговорювалось питання про оновлення цих літаків силами українських фахівців на території Монголії.