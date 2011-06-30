Черговий раунд переговорів Україна-ЄС щодо ЗВТ пройде наприкінці вересня у Брюсселі
Черговий раунд переговорів між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі пройде наприкінці вересня у Брюсселі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр ДИКУСАРОВ.
Він нагадав, що 20-24 червня у Києві пройшов 17-й раунд переговорів між Україною та ЄС щодо створення ЗВТ. У ході переговорів було досягнуто прогресу в узгодженні окремих положень майбутньої ЗВТ.
Зокрема, сторонами обговорювалися такі напрями: торговельні аспекти енергетичного співробітництва, митні питання та сприяння торгівлі, торгівля товарами, інструменти торговельного захисту, сталий розвиток і торгівля, конкуренція, торгівля послугами, санітарні та фітосанітарні заходи.
За результатами переговорів було домовлено про проведення міжурядових консультацій з окремих проблемних аспектів переговорного процесу та проведення наприкінці вересня у Брюсселі чергового раунду переговорів Україна-ЄС щодо ЗВТ.
Довідка УНІАН. Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року.
Керівництво ЄК і влада України сподіваються на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з ЄС цього року.