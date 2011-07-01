Директором представництва Group DF International в Україні призначений Якимук

Group DF International повідомляє про призначення В’ячеслава ЯКИМУКА Директором зі злиття та поглинання, а також Директором представництва Group DF International в Україні. Про це УНІАН повідомили в Департаменті зовнішніх зв’язків та комунікацій Group DF.

На новій посаді пріоритетними завданнями В.ЯКИМУКА будуть розвиток бізнесу, залучення позикового, а також акціонерного капіталу на міжнародних фондових площадках. Крім того, він сконцентрується на створенні компаній-лідерів у різних секторах економіки та впровадженні кращих міжнародних практик корпоративного управління.

До призначення в Group DF International, В.ЯКИМУК впродовж 13 років працював в Raiffeisen Banking Group Керуючим директором Raiffeisen Investment Ukraine.

В.ЯКИМУК має диплом Магістра міжнародної економіки Київського державного університету (1986) та кваліфікаційний сертифікат за спеціальністю «Міжнародні ринки капіталу» Лондонського інституту цінних паперів (1998).

Довідка УНІАН. Компанія Group DF International є частиною Групи компаній Group DF, яка належить українському бізнесмену та інвестору Дмитру Фірташу.

Дмитро Фірташ є власником потужних хімічних підприємств в Україні, Естонії та Таджикистані. Також бізнесмен інвестує в фінансовий сектор та нерухомість. На підприємствах, власником яких є Дмитро Фірташ, працюють понад 26 тисяч людей.