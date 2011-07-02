В Єнакієвому громадські діячі вимагають вирішити питання скорочення шкідливих викидів метзаводу

У місті Єнакієво Донецької області Коаліція міських громадських організацій вимагає від депутатів міської ради вирішити пимтання скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Єнакіївського металургійного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення «Коаліції громадських організацій м. Єнакієво» до місцевих депутатів розміщене на офіційному сайті міськради.

У даному зверненні йдеться, що промислові викиди підприємств отруюють місто, і «левову частку викидів шкідливих речовин виробляє Єнакіївський металургійний завод».

«Дане підприємство оснащене пилогазоочисними установками не повною мірою, а наявне обладнання, в основному, застаріло, часто виходить з ладу і його ефективність надзвичайно мала», - констатують автори звернення.

Вони нагадують, що «з кожним роком екологічна ситуація у місті помітно погіршується, гранично припустимі концентрації за окремими джерелами викидів перевищують норматив від кількох десятків до кількох тисяч раз.

Крім того, у зверненні підкреслюється, що «за останні роки в Єнакієвому відзначається позитивна динаміка зростання злоякісних, алергічних і ендокринних захворювань, хвороб верхніх дихальних шляхів, а особливе занепокоєння викликає той факт, що дуже велике їх зростання спостерігається у дітей», що пов`язане з екологічним чинником.

«Керівництво металургійного заводу постійно обіцяє поліпшити екологічну ситуацію, розміщує у засобах масової інформації матеріали про плановані на даному напрямі заходи, виділення коштів на їх реалізацію і очікувані результати… Розмови про екологічну програму заводу тягнуться вже не один рік, а жителі міста все ще дихають смердючими викидами із заводських труб. Усі ці заходи залишаються лише на папері», - нарікають громадські діячі.

Тому, «вивчивши ситуацію, що склалася в екологічній сфері в результаті діяльності Єнакіївського металургійного заводу», Коаліція громадських організацій міста звертається до депутатів міської ради як до представників громади міста «з переконливим проханням ініціювати перед Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області питання відкликання ним Дозволу (№ 1412000000-33) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого Єнакіївському металургійному заводу».

«На наш погляд, тільки цей крайній захід змусить керівництво підприємства приділити проблемі екологічної безпеки належну увагу, знайти і здійснити реальні кроки з її поліпшення в найкоротші терміни», - наголошується у зверненні.