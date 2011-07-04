Україна почала спецрозслідування імпорту легкових авто незалежно від країни походження

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження й експорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації українських автовиробників

«Укравтопром», яка подала заяву в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з ініціативою проведення спецрозслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів.

У повідомленні наголошується, що таке рішення комісія прийняла на черговому засіданні 30 червня 2011 року.

Виходячи з доказів, наданих в заяві, комісія встановила, що в період 2008-2010 років на тлі скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТЗЕД 8703221000 і 8703231910, спостерігалося значне зростання обсягів імпорту цих товарів щодо обсягів виробництва та споживання подібного товару в Україну.

Зокрема, за вищевказаний період частка імпортованих легкових автомобілів у споживанні зросла на 16%, а у виробництві - на 33%. Аналогічні тенденції спостерігаються і в поточному році.

Одночасно в період 2008-2010 років відбулося значне погіршення показників господарської діяльності підприємств вітчизняної автомобільної галузі, насамперед скоротилися обсяги виробництва та продажу легкових автомобілів, доходи, зайнятість, знизилася продуктивність праці та інші показники.

«Комісія встановила, що існує загроза нанесення значного збитку таким імпортом національному виробнику, і вирішила порушити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту», ​​- наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що в ході розслідування буде досліджено, чи заподіяно значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику імпорт легкових автомобілів в Україну, з метою прийняття рішення щодо доцільності застосування спеціальних заходів, у тому числі з урахуванням міжнародних економічних інтересів України.

Нагадаємо, з 2002 року по 2006 рік в Україні вже діяло квотування імпорту російських автомобілів з об'ємом двигуна 1-1,5 тис. куб. см, яке було введено за результатами спеціального розслідування, проведеного Мінекономіки України за ініціативою «Укравтопрому».