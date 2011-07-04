У травні ціни промислових виробників у єврозоні знизилися на 0,2%, у ЄС-27 – на 0,3%

Брюссель. У травні 2011 року ціни промислових виробників знизилися порівняно з квітнем 2011 року на 0,2% у єврозоні, і на 0,3% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У травні 2011 р. порівняно з травнем 2010 р. ціни виробників зросли на 6,2% у єврозоні, і на 7,1% - у ЄС-27.

У травні 2011 р. порівняно з квітнем 2011 р. ціни у промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,2% у єврозоні і в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизилися на 1,1% у зоні євро і на 1,3% - у ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,2% у зоні євро і на 0,3% - у ЄС-27, ціни на товари тривалого користування зросли на 0,1% у єврозоні і не змінилися у ЄС-27, на товари короткострокового споживання зросли на 0,3% в обох зонах.

Ціни на капітальне майно залишалися стабільними в обох зонах.

Найбільше зростання цін промислових виробників у травні 2011 р. порівняно з квітнем 2011 р. зареєстроване в Кіпрі (1,8%), Латвії (1,3%), Ірландії і Литві (по 1,2%) і Данії (1,1%).

Найбільше зниження цін виробників було зареєстроване в Греції (1,4%), Швеції і Великій Британії (по 1,1%) і Франції (0,5%).

У травні 2011 р. порівняно з травнем 2010 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 4,2% у зоні євро і на 4,3% у ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 11,9% в єврозоні і на 13,7% в ЄС-27, напівфабрикати зросли в ціні на 6,6% в єврозоні і на 6,8% в ЄС-27, товари короткострокового споживання подорожчали на 3,7% у єврозоні і на 4,1% в ЄС-27, товари тривалого користування подорожчали на 1,9% в зоні євро і на 1,8% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 1,2% в єврозоні і на 1,3% в ЄС-27.

У травні 2011 р. порівняно з травнем 2010 р. найбільше зростання цін промислових виробників зареєстроване у Великій Британії (11,9%), Данії (10,8%), Нідерландах (10,7%) і Болгарії (10,0%).

Найменше зростання цін зареєстроване на Мальті (0,8%), в Швеції (2,3%), Угорщині і Словаччині (по 3,2%).

У квітні 2011 р. порівняно з березнем 2011 р. ціни промислових виробників зросли на 0,9% у зоні євро і на 1,0% - у ЄС-27.