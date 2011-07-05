ДП «Антонов» має намір залучити дві кредитні лінії на загальну суму 60 млн. дол.
Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) оголосило тендер на залучення двох кредитних ліній (два лоти по 30 млн. дол.) на загальну суму 60 млн. дол.
Про це мовиться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.
Згідно із повідомленням, тендерні пропозиції приймаються до 4 серпня 2011 року.
Довідка УНІАН. ДП «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».
АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, в конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.
ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-агро»).
ДП «Антонов» в січні-березні 2011 р. скоротило чистий прибуток на 0,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року – до 15,926 млн. грн.