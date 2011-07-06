"ЗАЗ" у 1-му півріччі збільшив виробництво на 77,5% - до 28,3 тис. авто

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАТ «ЗАЗ») у першому півріччі 2011 року виробив 28 305 автомобілів, збільшивши обсяги виробництва на 77,5% порівняно з січнем-червнем 2010 року (15 950 автомобілів).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі підприємства.

Серед випущених ЗАТ «ЗАЗ» у першому півріччі автомобілів - 7 автомобілів "ЗАЗ", 1 562 - "ВАЗ", 12 444 - CHANCE, 2 681 - Sens, 6 050 - Lanos, 372 - "Ланос"-фургон, 840 - ZAZ Forza, А13 - 1 323, Chevrolet - 524, KIA - 2 381, ТАТА - 80 і 41 автобус.

Довідка УНІАН. ЗАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в Корпорацію «УкрАВТО».

Корпорація «УкрАВТО» - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» - успішне багаторічне співробітництво з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АвтоВАЗ».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.