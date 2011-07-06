Рада ратифікувала угоду про Правила визначення країни походження товарів в СНД

Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 258 із 356 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

В угоді зазначено, що ці Правила визначення країни походження товарів діють стосовно товарів, що походять з держав – учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року і знаходяться в торговельному обігу між цими державами, до яких застосовується торговельний режим, передбачений Угодою про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року.

Порядок визначення країни походження товарів, що ввозяться на митні території держав – учасниць Угоди з третіх країн і вивозяться в треті країни із цих держав, регламентується національним законодавством держав – учасниць Угоди та міжнародними договорами.

Відповідно до Угоди, країною походження товару вважається держава – учасниця Угоди, на території якої товар було цілком вироблено чи піддано достатній обробці (переробці) відповідно до цих Правил. Товарами, цілком виробленими в державі – учасниці Угоди, вважаються: природні ресурси; продукція рослинного походження, вирощена та (або) зібрана в цій країні; живі тварини, які народилися та яких вирощено в цій країні; продукція, отримана в цій країні від вирощених у ній тварин; продукція, отримана в результаті мисливського та риболовецького промислу в цій країні; а також продукція, отримана на борту переробного судна цієї країни; відходи та брухт (вторинна сировина); продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на космічних суднах, що належать цій країні або орендованих (зафрахтованих) нею.

Якщо у виробництві кінцевого товару в одній з держав – учасниць Угоди використовуються матеріали, що походять з іншої або інших держав – учасниць Угоди, які підтверджені сертифікатом (сертифікатами) про походження товару форми СТ-1 та піддаються поетапній подальшій обробці (переробці) в іншій або інших державах – учасницях Угоди, то країною походження такого товару вважається країна, на території якої він востаннє був підданий обробці (переробці).

За відсутності сертифіката (сертифікатів) форми СТ-1 про походження матеріалів з інших держав – учасниць Угоди визначення країни походження кінцевого товару здійснюється на підставі критерію достатньої обробки (переробки).