Український автопром знову хоче конкурувати сам із собою

Лідер українського автопрому - «ЗАЗ» обіцяє продовжити випуск «народного автомобіля» Lanos ще, як мінімум, протягом п`яти років. Особливо примітно ця новина виглядає на фоні введення квот на імпорт в Україну узбецьких автомобілів компанії UZ-Daewoo і найголовніше - спеціального розслідування щодо ввезення в Україну легкових авто незалежно від країни походження. Захистом вітчизняного виробника від засилля імпорту перейнявся ніхто інший, як асоціація «Укравтопром». Якщо його претензії будуть задоволені, то імпортні машини можуть обкласти 34% митом на 3-4 роки. Чи не занадто круто, адже це вже не «захист», а «напад» на вітчизняний авторинок. Можливо, виробник діє за принципом - проси по максимуму, щоб отримати мінімум. Але не можна виключати й того, що «Укравтопром» всерйоз розраховує добитися для себе безпрецедентних пільг. А ось тут вже якраз обурюватися народу, який знову намагаються позбавити свободи вибору.

Перевірка на міцність, або Кому заважало UZ-Daewoo...

Для початку варто розібратися з роллю узбецьких автомобілів на українському ринку. Як відомо, продукція UZ-Daewoo поставлялася в Україну безмитно відповідно до підписаного ще в 1994 році угодою про вільну торгівлю між Україною та Узбекистаном. На українському авторинку UZ-Daewoo представлена ​​двома моделями - Matiz і Nexia в різних варіантах комплектації. Умовно можна говорити про те, що остання є одним з конкурентів українського Lanos. 30 червня ц.р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки заявила про наявність факту дискримінаційних дій з боку Республіки Узбекистан щодо українських виробників легкових автомобілів при реалізації їх продукції на узбецькому ринку. За даними комісії, при середній вартості легкового авто 6 тис. 696 дол. розмір акцизного мита на ввезення українського автомобіля в Узбекистан складе 4 тис. 680 дол, що дорівнює майже 70% його вартості, тоді як на ввезення російських автомобілів Ташкент обмежився митом тільки в 5% їх вартості. Така величезна різниця дійсно виглядає відвертою дискримінацією по відношенню до українських виробників. В результаті Міжвідомча комісія рекомендувала Кабміну встановити квоти на імпорт нових узбецьких легкових машин. Але от сама квота виглядає як знущання, тому що дозволяє ввозити в Україну лише 3 узбецьких авто на рік.

За даними інформаційно-аналітичної групи «Автоконсалтинг», в 2010 році в Україну було поставлено 3 тис. 65 штук автомобілів, вироблених UZ-Daewoo, з них 1 тис. 533 моделі Matiz і 1 тис. 532 - Nexia. Базова комплектація узбецького Matiz пропонується в Україні по 47 тис. 900 грн., тобто, трохи менше 6 тис. дол. Таким чином ця машина - прямий конкурент всіляким китайським субкомпакта типу Chery QQ.

Вартість Daewoo Nexia Low Cost починається з 62 тис. 216 грн., значно дешевше більшості аналогів в даному сегменті, в тому числі й українського Lanos. Узбецькі Daewoo останнім часом стали нарощувати популярність в Україні і стабільно контролювали 3% ринку. У травні цього року, за даними «Автоконсалтинг», UZ-Daewoo зайняли 3,6% ринку і реалізувала понад 600 автомобілів (приблизно порівну) моделей Matiz і Nexia. За той же період в Україну було реалізовано 1 тис. 486 Lanos. Тобто, хоча узбецький автопром і відкусив шматочок українського пирога, але швидше не в продукції ЗАЗу (ну що таке 1,5 тис. автомобілів проти 300 штук), а у китайських виробників, вироби яких на тему Matiz зустрічаються чи не частіше оригіналу.

Як вважає голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, фактична заборона на імпорт узбецьких автомобілів завдасть удар, в першу чергу, по людях, зайнятим в дилерській мережі UZ-Daewoo в Україні. «Були створені робочі місця, люди працювали, тепер доведеться закривати салони та представництва UZ-Daewoo в Україні, так як їм дозволили протягом 3-х років ввезти в Україну 9 автомобілів», - зазначив він.

На думкуО. Назаренка, квотування імпорту узбецьких авто - перевірка реакції інших автоімпортерів. «Якщо ми опустимо руки, і будемо чекати рішення Міжвідомчої комісії, те ж саме чекає і все решту. Замість нинішніх 150 тисяч машин на рік нам залишать штук 500 ще і скажуть, що ми ж над вами не так знущаємося, як над UZ-Daewoo. Пропонують ВААІД брати участь у розподілі квот на імпорт автомобілів, натякаючи, що ми заробимо собі «плюси» - спасибі не треба. Це буде кінець асоціацію », - підкреслив О. Назаренко.

Обмеження без кордонів

Але якщо узбецький автопром займав всього трохи більше 3% українського ринку, то спеціальне розслідування щодо імпорту не залежно від країни походження зачіпає вже 2 / 3. Його ініціатором також стала Асоціація українських автовиробників "Укравтопром". Міжвідомчою комісією встановлено, що в період 2008-2010 років на тлі скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів спостерігалося значне зростання обсягів імпорту авто. Таким чином, існує загроза нанесення значної шкоди національному виробнику. Відповідно, комісія прийняла рішення порушити спеціальне розслідування.

Як зазначають у ВААІД, якщо комісія прийме рішення на користь «Укравтопрому», імпортні автомобілі можуть обкласти в Україні 34% митом від їхньої митної вартості, що однозначно призведе до переділу ринку на користь українських автозаводів. Варто нагадати, що єдиний в Україні виробник (не плутати з великовузловою збіркою) легкових автомобілів «ЗАЗ» реалізував у 2010 році на українському ринку 14 тисяч 900 автомобілів, що на 59% перевищує результат 2009 року (9 тис. 379 штук). Частка ринку ЗАЗ в Україні збільшилася з 5,78% в 2009 році до 9,16%. Таким чином, ЗАЗ зайняв друге місце по продажах, перше дісталося російському ВАЗу, а 3-те посів корейський Hyundai. При цьому в 2010 році ЗАЗ виробив близько 44 тис. легкових автомобіля.

О. Назаренко категорично не згоден з аргументами, що стали причиною початку розслідування. «Основний аргумент автовиробників полягає в тому, що імпортні автомобілі нібито видавлюють вітчизняні з внутрішнього ринку, що призводить до скорочення виробництва на вітчизняних автозаводах. Але насправді, це зовсім не так. Згідно з даними Держкомстату, якими володіє ВААІД, виробництво легкових авто в Україні впало у 2009 році до 65,7 тис. одиниць з 402 тис. штук в 2008 році. Але це був розпал кризи, і виробництво скорочувалося по всьому світу. Проте вже в 2010 році виробництво українських автомобілів зросло до 75,3 тис. і продовжує зростати. За 4 місяці 2011 року ситуація в автопромі стала ще краще - зібрано 28 тис. 964 легкових автомобіля (ріст у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року склав 15 тис. 270 штук, або 90%). Про який падінні виробництва йде мова, якщо в порівнянні з докризовими показниками таке зіставлення просто не коректно », - зазначає О. Назаренко.

У той же час, за його даними, обсяги продажів на українському ринку коливалися наступним чином: 623 тисяч 252 авто було продано в 2008 році; 162 000 291 - в 2009 році, а в 2010 році продажі хоч і зросли, але всього на 304 автомобіля - до 162 тисяч 595. «Таким чином, ми бачимо, що динаміка зростання виробництва на українських автозаводах значно випереджає зростання обсягу продажів на внутрішньому ринку. Так, українські виробники заявляють про скорочення їх частки внутрішнього ринку, але забувають згадати про те, що частина вироблених автомобілів вони експортують. Вимагаючи почати розслідування, вони оперують не цифрами виробництва, а обсягами продажів на внутрішньому ринку. Чому б у цьому випадку Міжвідомчої комісії не звернутися до Держмитслужби і попросити дані про експорт українських автомобілів », - сказав О. Назаренко.

За даними ж «Укравтопрому», експорт українських авто в 2010 році склав 32 тисячі 700 штук. Так що наші автовиробники почуваються в умовах вільного ринку більш-менш впевнено, про що і свідчить той факт, що за минулий рік вони експортували майже половину вироблених авто (75,3 тис. шт. Виробили 32,7 тис. шт. експортували).

Що ж стосується зростання обсягів імпорту, то тут, за словами О. Назаренко, теж все далеко не так однозначно, як це намагаються представити в «Укравтопромі». У 2008 році в Україну було імпортовано 396 000 автомобілів, в 2009 - тільки 60 тисяч, а в 2010 році - 104 тисячі. Тобто, в 2010 році імпорт зріс на 44 тисячі автомобілів, саме на підставі цього зростання «Укравтопром» та пред`являє претензії до імпортерів. Але потрібно враховувати, що значна частина автомобілів, ввезених напередодні кризи, була реалізована тільки в 2009 році. Таким чином, частка ринку імпортних автомобілів в Україну якщо і виросла в 2010 в порівнянні з 2009-им, то аж ніяк не прямо пропорційно обсягам їх імпорту, а значно менше.

О. Назаренко відзначає, що у вітчизняних автовиробників за останні 12 років було багато пільг і преференцій (високі мита, акцизи, квотування, пільги по податках), які давали їм можливість розвиватися. «Тим не менше," Укравтопром "не припиняє спроб змусити громадян Україна їздити на автомобілях, які не відповідають екологічним стандартам, прийнятим в цивілізованих країнах. У Європі вже діє стандарт Євро-5, а у нас погодилися тільки на Євро-2» - додав експерт.

Він також нагадав, що Мінекономрозвитку за останній рік 3 рази не погоджувалося починати розслідування на підставі тих самих цифр «Укравтопрому», і лише на 4-й раз пішла на цей крок. «Це теж саме, якщо ви 3 рази виставляєте на конкурс краси крокодила, його відфутболюють, але на 4-й чомусь присуджують головний приз», - пожартував голова ВААІД.

Підсумовуючи він заявив, що ВААІД не має наміру здаватися і продовжить відстоювати інтереси автоімпортерів.

У пошуках глибокого сенсу

Варто абстрагуватися від проблем імпортерів і дилерів і згадати про те, що обмеження імпорту в теорії може стимулювати появу в Україні дочірніх підприємств провідних світових автовиробників. Адже саме так сталося кілька років тому в Росії, де слідом за обмеженням імпорту з`явилися заводи «Ford» і «Volkswagen». Але, як вважає директор інформаційно-аналітичної групи «Автоконсалтинг» Олег Омельницький, у разі жорсткого обмеження імпорту в Україну ніхто не виграє, крім кількох автозаводів. «Заборонними митами інвестиційна політика не формується. Залучити закордонних інвесторів, використовуючи «наступальна зброя», яким і є високі мита, не вдасться. У Росії одночасно зі збільшенням мит було створено зрозумілий і прозорий механізм входження для інвесторів, зацікавлених у створенні автомобільного виробництва на території РФ. У нас же запрошенням до співпраці пропонують вважати виключно зведення митних бар`єрів », - підкреслив експерт.

Він переконаний, що масштаб розпочатого щодо імпорту автомобілів розслідування вийде далеко за межі авторинку. «Воно може мати дуже серйозні наслідки для економіки України в цілому. Різні групи українських товарів можуть зіткнутися з жорсткими обмеженнями на їх експорт. З одного боку, розслідування обурить країни СНД, з якими Україною як і раніше знаходиться в Зону вільної торгівлі, а з іншого - ЄС, з яким ми тільки збираємося підписати договір про Зону вільної торгівлі. Не можна забувати і про те, що Україна - член СОТ. Будь-яке обмеження імпорту призведе до повторного удару по українському експорту, в якому автомобілі складають лише незначну частину », - підкреслив О. Омельницький.

Може бути «Укравтопром», як уже було сказано вище, готовий задовольнитися якимись напівзаходами, насправді не розраховуючи на широкомасштабне обмеження імпорту?

Директор «Автоконсалтингу» вважає, що це не так. «Вони давно не приховують своїх намірів добитися закриття українського ринку для імпортних автомобілів. Починаючи з 2000-го року, українське законодавство щодо імпорту та виробництва автомобілів змінюється щороку. Йде зміна мит, акцизів, податків, і завжди це відбувається з ініціативи виробників чи дружніх їм структур », - пояснив О. Омельницький.

Отже, Запорізький автозавод, а це саме він і ніхто інший (навіть адреса «Укравтопрому» збігається з київською адресою офіційного дилера ЗАЗу - корпорацією «УкрАВТО»), всерйоз намірився зайняти перше місце з продажу в Україну. Здійснити переділ ЗАЗ розраховує руками Мінекономрозвитку і торгівлі. Припустимо, що діючи в інтересах виробника, а так само керуючись тим, що зовнішньоторговельний баланс України як і раніше має перекіс у бік імпорту, міністерство обере найбільш жорсткий варіант обмеження імпорту автомобілів в Україну. У цій ситуації навіть якось ніяково нагадувати, що Україна - член СОТ, як відповість Росія на обмеження ввезення теж припустити не важко. Європа разом з японцями теж не залишиться в боргу. Не варто забувати і про Китай, який самостійно може задіяти щодо українського експорту дуже хворобливі санкції. Хоча тут ситуація не до кінця зрозуміла, так як КНР може задовольнитися поставками комплектуючих ЗАЗу, який розгорнув недавно випуск ЗАЗ Forza - копії китайського Chery A13. Здійснюється на ЗАЗі та збирання корейських KIA Ceed, що по ідеї повинно кілька зняти напругу з Кореєю.

Але як би там не було, після введення 34% мита різноманітність бюджетних китайських автомобілів на нашому ринку помітно скоротиться, тому що ціни на них будуть вже не такими привабливими, як сьогодні. Такі моделі, як Renault Logan або Skoda Fabia взагалі підуть у сегмент «престижних» авто, а Volkswagen Polo стане недосяжною мрією для українця із середнім достатком. Зате наші виробники, відверто міркують про відсутність коштів для оновлення модельного ряду, обіцяють нам Lanos з коробкою автоматом і шедевр китайського автопрому Forza. Але найприкріше те, що автомобіль, який заслужив повагу українських автомобілістів, надійний і невибагливий в обслуговуванні Lanos, теж потрапить під дію імпортного мита. Розчистивши собі маневрений простір, запорізькі автобудівники, поза всяких сумнівів, почнуть поступово підтягувати ціни на свою продукцію до іномарок, що подорожчали. Інакше й бути не може - такі закони закритого ринку.

Петро Черних (УНІАН)