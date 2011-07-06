Зростання цін виробників промпродукції в червні становило 0,5%, з початку року – 15,6%

Зростання цін виробників промислової продукції в червні 2011 року порівняно з травнем становило 0,5%, з початку року – 15,6%.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Як повідомляв УНІАН, у травні ц.р. цей показник порівняно з попереднім місяцем становив 2,6%, у квітні - 3,4%, у березні - 2,1%, у лютому – 4,8%, у січні - 1,3%.