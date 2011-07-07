Фірташ планує розмістити в Херсонській обл. 3 майданчики для оптової торгівлі агрохімією

Відомий український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ планує розмістити в Херсонській області 3 майданчики для оптової торгівлі мінеральними добривами.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК на прес-конференції в Херсоні.

Зокрема, за словами М. Костяк, при особистій зустрічі Д. ФІРТАШ висловив зацікавленість у будівництві в різних частинах Херсонської області трьох майданчиків для оптової реалізації з розфасовкою за різними обсягами мінеральних добрив та іншої агрохімії, які виробляють підконтрольні йому підприємства хімічної промисловості.

Як повідомив губернатор, такі перевалочні бази дадуть можливість аграріям регіону купувати якісні вітчизняні добрива з різним дисконтом від виробника.

Також Н. КОСТЯК зазначив, що найближчим часом в область має прибути група фахівців від корпорації Д. ФІРТАША для вивчення технічних аспектів цього питання.

Нагадаємо, що раніше М. КОСТЯК заявив про інтерес з боку Д. ФІРТАША в будівництві морського терміналу для перевалки хімічних вантажів на судна, для подальшого транспортування їх замовникам через Дніпро з виходом у Чорне море. Губернатор повідомив і попередньо визначене місце будівництва такого терміналу - селище Станіслав Білозерського району.

Довідка УНІАН. Дмитро ФІРТАШ володіє низкою великих хімічних підприємств України: ВАТ «Азот» (Черкаси), ПАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», ВАТ« Концерн «Стирол» (Горлівка Донецької обл.) та ВАТ «Рівнеазот». Також до активів Д. ФІРАТАША в титановій галузі відносяться «Кримський титан» (Армянськ, АРК, належить 50% -1 акція), його філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» (Житомирська обл.) та «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» (Дніпропетровська обл.). Крім того, до активів Д. ФІРТАША належать ВАТ «Кримський содовий завод» (Красноперекопськ, АРК) і банк «Надра».

Крім українських, бізнесмен володіє компаніями в Австрії, Угорщини, Німеччини, Італії, Таджикистані, Швейцарії, Естонії і на Кіпрі.

У міжнародній холдингової компанії "Group DF" (GDF, Група Дмитра ФІРТАША), в якій консолідовані належні йому активи, об'єднані в групу хімічні підприємства в Східній і Центральній Європі з виробництва мінеральних добрив, органічних кислот, діоксиду титану та кальцинованої соди.