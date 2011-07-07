Виробництво легкових авто в Україні у І півріччі збільшилося на 66%

17:28, 07 липня 2011
Промисловість
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Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-червні, за оперативними даними, збільшилося на 66,0%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 45,244 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-червні збільшилося на 21,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1351 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні-червні скоротилося на 46,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1452 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтопрому» в 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2%, порівняно з 2009 роком, - до 74,992 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% - до 2693 штук, а виробництво вантажних автомобілів - в 2,2 рази - до 5129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод »і ЗАТ« Бориспільський автозавод ») та ін.

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