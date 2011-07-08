Мінекономрозвитку пропонує на 3 роки обмежити імпорт автомобілів з Узбекистану трьома одиницями

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує на 3 роки – до 31 липня 2014 року ввести квоту в розмірі трьох одиниць на імпорт легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан на митну територію України.

Відповідний проект постанови уряду, розроблений Мінекономрозвитку, розміщений на сайті міністерства.

Документом пропонується щорічно дозволити імпортувати по одному автомобілю в кожній категорії (обсяг циліндра менше ніж 1000 куб. см, 1000–1500 куб. см і 1500–2200 куб. см.).

Як повідомляв УНІАН, 30 червня ц.р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабінету Міністрів встановити квоти на імпорт до України узбецьких легкових автомобілів.

Комісія в ході розгляду питання встановила, що Узбецька сторона ввела різні ставки акцизного податку для автомобілів походженням з Республіки Узбекистан, Російської Федерації і з третіх країн (зокрема з України), що є дискримінаційною дією з боку Узбекистану.

За даними Мінекономрозвитку, розмір акцизу при імпорті автомобілів з України до Узбекистану в 14 разів більший за акциз, застосовуваний до автомобілів, що імпортуються з Росії.

Довідка УНІАН. Узбекистан постачає до України дві моделі Daewoo: Nexia і Matiz.