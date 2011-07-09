"Метінвест" став співвласником «Запоріжсталі»

11:10, 09 липня 2011
Промисловість
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Група "Метінвест" вступила у гірничо-металургійний бізнес групи "Індустріал", який включає в себе, зокрема, управління і володіння сторонами більше 50% акцій комбінату «Запоріжсталь».

Про це йдеться у прес-релізі групи "Індустріал" і "Метінвест Холдингу", який має УНІАН.

У повідомленні наголошується, що для реалізації поставлених цілей група "Індустріал" продає групі "Метінвест" 50% відповідних активів групи "Індустріал", а також уклала угоду про управління спільним бізнесом.

Крім того, групі "Метінвест" надано опціон з викупу решти 50% у гірничо-металургійному бізнесі групи "Індустріал".

Довідка УНІАН. "Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що керує активами в кожній ланці виробничого ланцюга від видобутку залізорудної сировини і вугілля й виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. До групи входять видобувні й металургійні підприємства, розташовані в Україні, Європі та США, вона має мережу продажів із охопленням усіх ключових світових ринків. Основними акціонерами "Метінвест" є Група СКМ (75%) і Смарт-Холдинг (25%), які спільно керують компанією.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія Групи "Метінвест".

ВАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячокатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, займаючи монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

У червні 2010 року стало відомо, що група російських інвесторів, інтереси якої представляли ЗЕБ та ІК "Трійка Діалог", стала власником контрольного або близького до нього пакета акцій меткомбінату "Запоріжсталь".

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