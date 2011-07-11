Медведєв: у Росії польоти літаків Ан-24 слід припинити

Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що польоти літаків Ан-24 слід припинити, передає РІА Новости. "Все, что я говорил недавно применительно к Ту-134, не в меньшей степени относится к Ан-24", - заявив глава держави.

Медведєв після катастрофи 20 червня літака Ту-134 під Петрозаводськом запропонував заборонити польоти літаків цього типу, як застарілих.

У понеділок на нараді у президента РФ у зв'язку з аварією корабля теплохода "Булгарія" на Волзі глава МНС Сергій Шойгу доповів про НП з літаком Ан-24, що аварійно приводнився на Обі. В результаті загинули сім чоловік, 25 постраждали. "С учетом того, что мы меняем парк самолетов, такие же подходы (как к Ту-134) предлагаю распространить на Ан-24", - сказав президент.