«Арселор Міттал Кривий Ріг» за І півріччя скоротив виробництво готового прокату на 10,4%

ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» за підсумками січня-червня 2011 р. виробило 2,362 млн. тонн готового прокату, що на 275 тис. тонн, або на 10,4%, менше січня-червеня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

За 6 місяців меткомбінат виплавив 2,652 млн. тонн сталі, що на 412 тис. тонн, або на 13,4%, менше результатів аналогічного періоду 2010 року.

За звітний період «Арселор Міттал Кривий Ріг» виробило 2,274 млн. тонн чавуну, що на 390 тис. тонн або на 14,6% менше показника за січень-червень 2010 року.

За інформацією прес-служби меткомбінату, у червні виробництво основних видів продукції було знижене у зв`язку з нестійкою роботою доменної печі №9. У результаті прийнятих заходів у липні підприємство планує вийти на колишній рівень виробництва.

Довідка УНІАН. ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховано на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн стали і більше 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

«Арселорміттал Кривий Ріг» в 2010 р. збільшив відносно 2009 р. виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6%.