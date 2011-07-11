"Метінвест" може заплатити близько 450 млн. дол. за 50% власника "Запоріжсталі" - експерт

Група "Метінвест" може заплатити близько 450 млн. дол. за 50% власника "Запоріжсталі" - бізнес-групу "Індустріалбанка". Так аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Олександр МАКАРОВ прокоментував інформацію про придбання "Метінвестом" компанії, основним активів якої є підприємство "Запорожсталь".

Загальна вартість бізнес-групи "Індустріалбанка", за оцінкою аналітика, складає приблизно 900 млн. дол. В зв`язку з цим О.Макаров відзначив, що в рамках операції "Метінвест" також придбав пакети акцій виробника залізняку Запорізького залізорудного комбінату, виробника коксу "Запорожкокс" і декількох дрібніших компаній.

"Ми вважаємо, що понесені витрати на придбання є необтяжливими для "Метінвеста", що припускає неістотне збільшення боргового навантаження", - сказав О.Макаров. На його думку, той факт, що "Метінвест" придбав лише 50% групи "Індустріалбанка" пов`язано з отриманням необхідних дозволів з боку антимонопольних органів. "Таким чином, ми прогнозуємо, що операція буде врегулюватися більш ніж полгода, і оплачуватиметься декількома траншами", - відзначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, посилаючись на прес-реліз групи "Індустріал" і "Метінвест Холдингу", група "Метінвест" вступила в гірничо-металургійний бізнес групи "Індустріал", який включає, зокрема, управління і володіння сторонами більше 50% акцій комбінату «Запоріжсталь».

Як наголошується в повідомленні, для реалізації поставлених цілей група "Індустріал" продає групі "Метінвест" 50% відповідних активів групи "Індустріал", а також уклала угоду про управління сумісним бізнесом.

Крім того, групі "Метінвест" наданий опціон по викупу тих, що залишилися 50% в гірничо-металургійному бізнесі групи "Індустріал".

Довідка УНІАН. "Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Група складається з добувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі і США і має мережу продажів з обхватом всіх ключових світових ринків. Основними акціонерами "Метінвест" є Группа СКМ (75%) і Смарт-холдинг (25%), спільно керівники компанією.

ВАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного і ін., займаючи монопольне положення на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

У червні 2010 року стало відомо, що група російських інвесторів, інтереси якої представляли ВЕБ і ГИК “Трійка Діалог”, стала власником контрольного або близького до нього пакету акцій меткомбінату “Запоріжсталь”.