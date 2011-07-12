Кабмін призначив директором «Укрспецторгу» Безверхнього
18:20, 12 липня 2011Промисловість
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Кабінет міністрів України призначив на посаду директора Державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» Анатолія БЕЗВЕРХНЬОГО, звільнивши з цієї посади Дмитра ПОНОМАРЕНКА.
Відповідні розпорядження Кабміну (№ № 640-р і 641-р від 11 липня) опубліковані на урядовому порталі.
Довідка УНІАН. ДСП «Укрспецторг» було створено в лютому 2009 року для продажу надлишкового військового майна. Підприємству надані повноваження з реалізації на внутрішньому ринку військового майна, придатного для подальшого використання, але не застосовуваного в повсякденній діяльності військ, та надлишкового військового майна.
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