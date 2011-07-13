Держмитслужба порушила кримінальну справу щодо контрабанди літаків на суму 5,4 млн.грн.

Державна митна служба порушила кримінальну справу за фактом ввезення вантажних літаків цивільної авіації, а також технічне майно та устаткування до вказаних літаків за документами, що містили неправдиві дані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, протягом трьох років до України були ввезені вантажні літаки цивільної авіації типу Ан, а також технічне майно та устаткування до вказаних літаків загальною вартістю 5,4 млн. грн.

Переміщення товару у тому числі здійснювалося на підставі зовнішньоекономічних договорів між українською компанією та компанією з Об’єднаних Арабських Еміратів.

У рамках проведення перевірки законності ввезення товару на митну територію України зазначених товарів митницею був спрямований запит до компанії-відправника. З відповіді стало відомо, що компанія не укладала вказані договори, не є власником та експлуатантом літальних апаратів, взаєморозрахунки по вказаних контрактах не проводилися.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).