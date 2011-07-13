Металургійні підприємства України скоротили негативний фінрезультат на 14,3%

Металургійні підприємства України за підсумками 5 місяців 2011 року скоротили негативний фінансовий результат до оподаткування на 14,3%, або 0,2 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 2010 р. - до 1,2 млрд. грн.

Про це сьогодні, 13 липня, в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив заступник генерального директора об'єднання «Металургпром» Олександр ЗРАЖЕВСЬКИЙ.

За його словами, рентабельність металургійної галузі за 5 місяців 2011 р. склала «мінус» 0,66%, проти «мінус» 2,89% за підсумками 5 місяців 2010 р.

Заступник гендиректора «Металургпрому» зазначив, що за січень-травень 2011 чистий доход (виручка) від реалізації продукції металургійних підприємств України виріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 44,9% (на 23,4 млрд. грн) - до 75,5 млрд. грн.

О. ЗРАЖЕВСЬКИЙ повідомив, що у травні вперше за 5 місяців ц.р., металурги сукупно вийшли на позитивний фінансовий результат до оподаткування у сумі 467 млн. грн.

«Однак зниження попиту і цін на металопродукцію на світових ринках, починаючи з другої половини травня і в червні - призвели до зростання збитковості металургійної галузі», - повідомив представник «Металургпрому».

За словами О. ЗАЖЕВСЬКОГО, за результатами червня збитки від реалізації продукції очікуються в межах 700-800 млн. грн.

«У липні негативні тенденції для металургів зберігаються. Незначна активізація ринків очікується з другої половини серпня», - повідомив О. ЗРАЖЕВСЬКИЙ.