Виробництво ЗРС в Україні зросло на 2-4%, окатишів - скоротилося на 2%

В Україну в січні-червні 2011 року виробництво основних видів залізорудної сировини зросло на 2-4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, виробництво окатишів - скоротилося на 2%.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

За січень-червень п. р. обсяги виробництва залізної руди виросли на 3%, або 1,024 млн. тонн - до 39,278 млн. тонн.

Виробництво залізорудного концентрату збільшилося на 2%, або 739 тис. тонн - до 32,417 млн. тонн.

Виробництво агломерату зросло на 4% (на 786 тис. тонн) - до 20, 575 млн. тонн.

Виробництво окатишів скоротилося на 2%, або 235 тис. тонн - до 10, 966 млн. тонн.

За даними об'єднання «Металургпром», у січні-червні 2011 р. українські гірничорудні підприємства експортували 16,7 млн. тонн ЗРС, що на 2% більше, ніж за I півріччя 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень-травень 2011 виробництво основних видів залізорудної сировини зросло відносно січня-травня 2010 р. на 1-3%, виробництво окатишів скоротилося на 3%.