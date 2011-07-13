Українські металурги у першому півріччі збільшили виробництво на 3-10%

Українські металурги за січень-червень 2010 р. збільшили виробництво основних видів продукції на 3-10% відносно аналогічного періоду 2010 р.

Про це сьогодні, 13 липня, в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив заступник генерального директора об'єднання металургійних заводів «Металургпром» Олександр ЗРАЖЕВСЬКИЙ.

За його словами, за I півріччя п. р. метпідприємства виробили 14,235 млн. тонн чавуну, що на 3%, або 373 тис. тонн більше, ніж за підсумками I півріччя 2010 р.

Виробництво сталі за вказаний період зросло на 7% (на 1,072 млн. тонн) - до 17,416 млн. тонн.

Виробництво готового прокату виросло на 10%, або 1,451 млн. тонн - до 15,383 млн. тонн.

Виробництво металовиробів за січень-червень збільшилося на 7%, або 9 тис. тонн - до 139 тис. тонн.