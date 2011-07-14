На авіапром і космічну галузь у 2012 р. виділять більше 2 млрд.грн. - проект програми

Уряд планує в 2012 році виділити з бюджету та залучити інвестицій для підтримки та розвитку авіабудування - 1,5 млрд. грн. і 1,6 млрд. грн. відповідно, космічної галузі - 863 млн. грн. і 654 млн. грн. відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованій сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, кошти планується направити на забезпечення держгарантій по довгостроковому кредитуванню зовнішньоекономічних контрактів з авіабудування, а також на введення механізмів здешевлення кредитів для підприємств авіабудівної галузі.

Крім того, у сфері авіабудування уряд планує будівництво та валідацію літаків на базі АН-148 та створення двигуна п'ятого покоління АІ-28.

Також програмою соціального і економічного розвитку передбачено проведення технічного переоснащення підприємств, що виробляють авіатехніку.

У 2012 році планується реалізовувати загальнодержавну програму створення військово-транспортного літака АН-70 та його закупівлю за держоборонзамовленням.

Також у 2012 році планується надання державної підтримки шляхом надання державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за кредитами для виробництва авіатехніки і двигунів на вітчизняних підприємствах авіапрому.

У космічній галузі, зокрема, планується здійснювати держзамовлення продукції, у тому числі в рамках оборонного замовлення.

Також планується надавати фінансову підтримку проведенню науково-дослідних робіт у космічній сфері та продовжити виконання загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2008-2012 роки.

У результаті заходів з підтримки космічної галузі очікується виробництво та експлуатація в кооперації з Росією та Бразилією нових зразків космічної техніки.