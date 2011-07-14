Зростання промвиробництва за підсумками півріччя склало 8,7%

Зростання промислового виробництва за підсумками першого півріччя цього року склало 8,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Владимир БАНДУРОВ під час презентації проекту Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, яка відбулася сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Зростання промислового виробництва за підсумками першого півріччя становить 8,7%», - сказав В.БАНДУРОВ.

Він також повідомив, що уряд очікує, що показник зростання ВВП за перше півріччя складе 4,5-5%.