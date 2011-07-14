У 2012 р. побудують до 30 плавзасобів та відремонтують до 100 суден - проект програми

В Україні у 2012 році планується збільшити обсяг випуску продукції суднобудування на 35%, побудувати до 30 плавзасобів та відремонтувати до 100 суден різних типів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованому сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Для підтримки та розвитку суднобудування у 2012 році планується виділити з бюджету та залучити інвестицій на 780 млн. грн. і 920 млн. грн. відповідно.

Кошти будуть надані для держгарантій по залученню кредитів для розвитку галузі, для державної фінансової підтримки будівництва суден шляхом здешевлення кредитів і для створення корабля класу «Корвет» з оборонного держзамовлення.