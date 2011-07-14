У 2012 році на металургію чекає технологічна революція або крах - Королевська

Модернізація металургії - один з пріоритетів економічної політики держави. 2012 рік може стати роком технологічної революції в галузі, або стане роком її краху.

Про це сказала народний депутат, голова парламентського Комітету з промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина»), виступаючи перед журналістами в Запоріжжі напередодні святкування Дня металурга (відзначається 17 липня).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету ВР з промислової та регуляторної політики і підприємництва, Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що глобальні тенденції свідчать про те, що українську металургію чекає нелегка боротьба за виживання. Тому, на думку народного депутата, український гірничо-металургійний комплекс може зіткнутися з черговою кризою.

Розвиток сучасної металургії є пріоритетом економічної політики держави, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА: «Сила металургії - одночасно і її слабкість. Залежність України від експорту металопродукції - критична. Принципове завдання в умовах глобальних ризиків - не допустити скорочення людей і закриття підприємств, для чого необхідно виробити відповідні стимули ».

Народний депутат нагадала про заходи, які дозволили гірничо-металургійному комплексу пережити світову кризу. «Тоді, в 2008 році, ми вчасно змогли знайти необхідні механізми, підписати меморандум між урядом Ю.Тимошенко і підприємствами ГМК - і максимально зберегти кількість робочих місць і зберегти наш виробничий потенціал», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, сьогодні конкурентоспроможність галузі залежить в першу чергу від зниження енергоємності виробництва та зменшення споживання сировини. «2012 рік може стати роком технологічної революції в галузі, або стане роком її краху. Ключове завдання вітчизняної металургії - модернізація, яка дозволить знизити собівартість продукції і збільшити прибуток, частина якої направити на підвищення заробітних плат. І це ті рішення, які ми будемо пропонувати», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як нагадує прес-служба, 10 червня Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва провів спеціальні слухання щодо ситуації в гірничо-металургійному комплексі України.

В даний час в регіонах країни проводяться обговорення програми «Конкурентна Україна», в якій особливе місце буде присвячено розвитку фундаментальних галузей економіки України.