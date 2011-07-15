Індекс ділових очікувань підприємств знизився до 120,2%

В Україні індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) у II кварталі порівняно з I кварталом 2011 року знизився з 123,2% до 120,2%.

Про це йдеться в аналітичному звіті "Ділові очікування підприємств України за II квартал", оприлюдненому на сайті Національного банку України.

«Позитивні очікування щодо всіх складових індексу знизилися, особливо щодо інвестиційних витрат на придбання машин, обладнання, інструменту та інвентарю і зростання кількості найманих працівників", - йдеться у звіті.

Погіршилися очікування респондентів щодо зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців порівняно з попереднім кварталом: баланс очікувань зменшився на 6,9 п.п. - До 9,2%.

Інфляційні очікування послабилися незначно і становлять на наступні 12 місяців 14,5% проти 14,7% у попередньому кварталі. Основним фактором підвищення споживчих цін респонденти назвали зростання витрат на виробництво (67,2% відповідей). Вплив обмінного курсу відзначили 20,9% респондентів, а дій Національного банку України - лише 8,2% респондентів.

Зростання споживчих цін на рівні не вище 10% прогнозують 26,4% респондентів порівняно з 25,5% у попередньому кварталі.

У ІІ кварталі 2011 року очікування щодо курсової стабільності в наступні 12 місяців послабилися: незмінність курсу гривні до долара США очікують 46,7% респондентів проти 52% у попередньому кварталі. Зміцнилися очікування щодо здешевлення гривні до долара США і євро.

Виросла частка респондентів, які прогнозують здешевлення гривні щодо долара США (49,3% проти 45,3% відповідей у ​​І кварталі 2011 року) та євро (57,0% проти 54,0%).

Як і у двох попередніх кварталах, розрахований за результатами опитування обмінний курс гривні до долара США через 12 місяців буде становити близько 8,3 гривні за 1 долар США.

Більшість респондентів (65,2% проти 63,5% у попередньому кварталі) оцінили майбутній обмінний курс в діапазоні від 7,6 до 8,39 гривні за 1 долар США. Найбільше зросла частка респондентів, які очікують обмінного курсу гривні на рівні 8,0-8,39 гривні за 1 долар США (до 41,6% проти 35,6% у попередньому кварталі).