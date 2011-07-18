Клюєв наголошує на необхідності модернізації металургійної та гірничодобувної галузі

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ наголошує на необхідності модернізації підприємств металургійної та гірничодобувної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, на цьому він наголосив 17 липня у привітанні працівникам металургійної та гірничодобувної промисловості з нагоди їх професійного свята.

“Сьогодні особливе значення має модернізація підприємств, підвищення продуктивності праці, залучення додаткових інвестицій, підготовка кваліфікованих фахівців», - вважає А.КЛЮЄВ.

За його словами, гірничо-металургійний комплекс завжди був і залишається однією з найважливіших складових частин національної економіки, стабільним джерелом для наповнення державного бюджету та водночас значним ресурсом для інноваційного розвитку.

А.КЛЮЄВ зазначив, що цю провідну і потужну галузь національної економіки представляють мужні та професійні люди. За його словами, своєю нелегкою наполегливою працею вони щодня забезпечують розвиток гірничо-металургійного комплексу, примножують багатство нашої держави, підносять її авторитет на міжнародній арені, підвищують добробут народу України.

«Сьогодні, коли закладається дедалі більше передумов економічного зростання держави, переконаний, що свій помітний вклад у цю справу зроблять працівники гірничо-металургійного комплексу», - підкреслив перший віце-прем’єр-міністр.

А.КЛЮЄВ побажав гірникам та металургам міцного здоров`я, благополуччя та миру в родинах.

*** День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості в Україні відзначається щорічно у третю неділю липня.