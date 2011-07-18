Україна збільшила імпорт фармацевтичної продукції на 23,5%, експорт - на 8,1%

Україна за січень-травень 2011 року збільшити імпорт фармацевтичної продукції на 23,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 36,907 млн. дол США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 8,1% - до 73 млн. 73 тис. дол

За даними Держкомстату, експорт ефірних масел і косметичних препаратів збільшився на 16,9% - до 67 млн. 410,2 тис. дол, імпорт - на 9,3%, до 312 млн. 278,9 тис. дол

Експорт мила та миючих засобів за вказаний період збільшився на 18,5% - до 43 млн. 258,4 тис. дол, імпорт - на 23,1%, до 167 млн. 475,1 тис. дол

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2010 році збільшила експорт фармацевтичної продукції на 32,3% порівняно з 2009 роком - до 198 млн. 519,5 тис. дол США. Імпорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 14,8% - до 2,445 млрд. 836 тис. дол