Україна збільшила експорт органічних хімсполук у 2,3 рази

Україна у січні-травні 2011 року збільшила експорт органічних хімічних сполук у 2,3 рази, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 316 млн. 276,8 тис. дол США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому імпорт органічних хімічних сполук збільшився на 58,4% - до 359 млн. 711,9 тис. дол

Також збільшився експорт продуктів неорганічної хімії - у 1,7 рази - до 666 млн. 979,7 тис. дол, імпорт - на 14%, до 109 млн. 828,3 тис. дол

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2010 році збільшила експорт органічних хімічних сполук в 2,9 рази порівняно з 2009 роком - до 445 млн. 524,2 тис. дол США, імпорт органічних хімічних сполук збільшився на 19,5% - до 650 млн. 521,9 тис. дол

Також збільшився експорт продуктів неорганічної хімії - на 64,3%, до 1,129 млрд. 360,5 тис. дол, імпорт - на 9,8%, до 270 млн. 86,5 тис. дол