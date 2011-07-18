Єнакіївський метзавод збільшив виробництво прокату на 36%

ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" за I півріччя 2011 р. наростило порівняно з 2010 р. виробництво готового прокату на 36%, або на 234 тис. тонн, - до 884 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Підприємством виплавоено 1,299 млн. тонн сталі, що на 34 тис. тонн, або на 2,6% більше, ніж за результатами січня-червня 2010 р.

За звітний період Єнакіївський метзавод виробив 1,139 тис. тонн чавуну, що на 47 тис. тонн (на 4,3%) більше показника за січень-червень 2010 р.

До 1 липня підприємство виробило 1,030 млн. тонн агломерату, що на 138 тис. тонн (на 15,4%) більше, ніж за січень-червень 2010 р.

Довідка УНІАН. ЄМЗ є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготівки. До групи входять ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо).

ЄМЗ входить до Дивізіону сталі і прокату Групи "Метінвест".

За підсумками 2010 р. Єнакіївський метзавод наростив відносно 2009 р. виробництво основних видів продукції на 1,6-11,8%.

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи "Метінвест" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній «Смарт-холдинг» (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - управляюча компанія Групи "Метінвест".