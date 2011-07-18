Алчевський меткомбінат збільшив виробництво основних видів продукції на 13-23%

ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» за I півріччя 2011 р. збільшило виробництво основних видів продукції порівняно з I півріччям 2010 р. на 12,9-23%.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Меткомбінат за січень-червень ц.р. справив 1,879 млн. тонн готового прокату, що на 351 тис. тонн або на 23% більше, ніж за січень-червень 2010 р.

Комбінат виплавив 1,880 млн. тонн сталі, що на 255 тис. тонн, або на 15,7% більше, ніж за результатами січня-червня 2010 р.

За звітний період меткомбінат виробив 1,728 тис. тонн чавуну, що на 281 тис. тонн, або 19,4% більше показника за січень-червень 2010 р.

До 1 липня п. р. металургійний комбінат виробив 2,555 млн. тонн агломерату, що на 292 тис. тонн (на 12,9%) більше, ніж у січні-червні 2010 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) Займає на українському ринку монопольне положення з виробництва товстого нержавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

За підсумками 2010 р. комбінат скоротив відносно 2009 р. виробництво основних видів продукції на 5-20%.