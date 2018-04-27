Формула "3 +1": Росії незрозуміла українська арифметика...

У процесі складання Митного Союзу, Росія ніяк не може погодитися з тим, що результатом запропонованої Україною формули "3 +1" може бути щось інше, а не "4". Водночас, Москва все ж приймає на розгляд українські варіанти відповіді на цю задачку, але після ознайомлення, фактично ставить їм жирне "2" і... відправляє «в кошик».

Трохи більше тижня тому, в п`ятницю, 8 липня, Україна передала Росії свої пропозиції щодо співпраці з Митним Союзом у форматі «3 +1». Це зробили по лінії МЗС за участю представників Мінекономрозвитку України.

Цей факт не був прихований посольством України в Росії - інформація з`явилася в деяких ЗМІ. У процесі її уточнення додатково з`ясувалося, що вже 15 липня, після розгляду документів урядовими експертами, пропозиції може розглянути Комісія Митного Союзу.

У чому ж суть пропозицій української сторони? Відповідь на це питання ця сама українська сторона, очевидно, вирішила засекретити особливим чином. Доступ до документа, схоже, мало вкрай обмежене коло людей. Дізнатися про які-небудь деталі виявилося абсолютно неможливо. Один із надзвичайно високопоставлених чиновників уряду, у відповідь на прохання уточнити хоча б загальний зміст документа сказав дослівно і з притиском: «Ви такі питання задаєте?!..»

А які «такі» власне питання? Вже більше трьох місяців - з моменту першої заяви Президента України про намір співпрацювати з МС у цьому загадковому форматі, ніякої конкретики на цю тему немає.

Експерти теж відмовляються давати будь-які коментарі, посилаючись на відсутність деталей пропозицій, або пояснюючи відмову нерозумінням того, як в принципі може виглядати співробітництво щодо запропонованого варіанту.

Водночас, як повідомив у приватній розмові один із високопоставлених чиновників українського уряду, суть пропозицій полягає в тому, що Україна пропонує для торгівлі за умовами Митного Союзу перелік товарів, торгівля якими не визначається правилами СОТ. Що це за товари, і наскільки вони важливі для співпраці, з`ясувати так і не вдалося.

Надії Путіна не виправдалися?

Уже в понеділок, 11 липня, експерти уряду Росії дуже оперативно почали вивчати українське пропозиції. Це підтвердив і глава уряду РФ Володимир Путін. "Ми зараз активно на рівні експертів урядів працюємо над запропонованою нашими українськими друзями схемою «три плюс один», - сказав він буквально в той же день на зустрічі з ученими-економістами Російської академії наук.

Путін висловив надію на те, що ця схема, запропонована Україною, дозволить сторонам вийти на "помітні, важливі і корисні" результати. "Ми поки не можемо сказати, на які рішення ми могли б вийти під час спільної роботи. Зараз пропозиції наших українських колег активно опрацьовуються", - додав глава уряду Росії.

Заяви обнадійливі. Але, схоже, надії Путіна, якщо він, звичайно, не лукавив, не виправдалися.

У четвер, напередодні засідання комісії Митного Союзу, яке повинно було пройти 15 липня, вдалося з`ясувати, що українські пропозиції досі не надійшли туди для розгляду і відповідне питання не включене до порядку денного засідання. Як вдалося дізнатися пізніше у представників російської сторони, за висновком російських урядових експертів, пропозиції в даному вигляді не заслуговують розгляду комісією МС. Фактично - їх «забракували», і саме російська сторона "перекрила вентиль" українським пропозиціям, заблокувавши їх на шляху до Комісії Митного Союзу.

У той же час, у п`ятницю, 15 липня, коли власне і очікувався розгляд документів на рівні МС, Путін, спілкуючись з працівниками Магнітогорського металургійного комбінату, зробив заяву, яку, в принципі, можна вважати його негативною оцінкою українських пропозицій. Чи ввійде Україна до Митного союзу і потім в Економічний простір, - поки невідомо, заявив глава уряду Росії.

«Політичне керівництво України, наскільки я собі уявляю, поки таких планів не виношує в практичному переломленні», - заявив Путін, підтвердивши незмінність позиції Росії - або Україна вступає до Митного Союзу, що називається "з головою", або НЕ вступає.

До слова, деякі чиновники в українському уряді, ще минулого тижня не виключали, що українські пропозиції в Москві будуть «забраковані», оскільки Росія в принципі не бачить іншого варіанту співпраці крім як приєднання України до Митного Союзу.

Митний союз не дрімає

Поки Україна демонструє коливальні настрої, можна з точністю спрогнозувати наслідки варіанту "Україні НЕ вступає в МС". На нема й суду нема, а значить, відповідно, чекайте розширення обмежувальних заходів і санкцій, що застосовуються кожною країною-членом МС до двох інших.

«Що це означає? Це означає, що три країни - Росія, Білорусь і Казахстан домовлятимуться про те, як захищати свій внутрішній ринок від продукції з третіх країн», - роз`яснює нетямущим українським партнерам російський прем`єр-міністр. І натякає, що Митний Союз буде розширювати спектр українських товарів для проведення антидемпінгових розслідувань, як захисний засіб.

Що так і буде, сумнівів жодних немає. Поки Україна готувала і передавала на розгляд Росії свої пропозиції, Митний Союз приймав рішення про введення захисних заходів на українську продукцію в усіх країнах-членах. У список товарів для захисту увійшли українські труби, скловолокно, столові прилади, машинобудівні кріплення.

Представники національних ветеринарних органів держав - членів Митного союзу прийняли рішення тимчасово заборонити ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств.

За неофіційною інформацією, у найближчі дні очікуються нові рішення комісії Митного союзу з розповсюдження захисних заходів щодо українських товарів. Причому, варто зауважити, що такі рішення приймають, незважаючи на існування двосторонніх торгових договорів з країнами МС, які поки ще ніхто не відміняв.

Юрій Ходжаян (УНІАН)