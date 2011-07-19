В Україні виробництво аміаку за півроку зросло на 26,3%

Підприємства хімічної промисловості України в січні-червні 2011 року збільшили виробництво аміаку на 26,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 2,583 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні 2011 р. виробництво аміаку в Україні скоротилося на 16,5% порівняно з травнем 2011 року - до 374 тис. тонн. У порівнянні з червнем 2010 року виробництво аміаку збільшилося на 15%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили виробництво аміаку на 37,3% порівняно з 2009 роком - до 4 млн. 163 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.), Сєвєродонецький «Азот» і ВАТ «ДніпроАзот» (Дніпродзержинськ).